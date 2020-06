Nizozemská vláda podpoří KLM úvěrovým balíkem 3,4 miliardy eur

Francie oznámila úvěrový balík sedm miliard eur francouzské divizi Air France v dubnu. Evropská komise pomoc Paříže schválila na začátku května a stejně tak bude muset dát zelenou i podpoře nizozemské vlády.

"Tento balík je nezbytný k tomu, aby KLM a Air France mohly nadále plnit důležitou roli, kterou plní v naší ekonomice," konstatoval Hoekstra na tiskové konferenci v Haagu. "V minulých týdnech jsme se snažili ty útrapy rozložit co nejspravedlivěji," dodal.

Met een reorganisatie staan KLM medewerkers voor een zware opgave. We hebben afgelopen weken geprobeerd de pijn zo eerlijk mogelijk te verdelen.

Dit pakket is nodig om te zorgen dat KLM en Air France de belangrijke rol die ze hebben in onze economieën kunnen blijven vervullen.