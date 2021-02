Nizozemský ministr: Evropa může v létě hospodářsky růst velmi silně

Evropská komise (EK) výhled zatím příliš optimisticky nevidí. Minulý týden zhoršila odhad růstu hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie na letošní rok na 3,7 procenta, zatímco v předchozím výhledu loni v listopadu počítala s růstem o 4,1 procenta. Jako důvod komise uvedla právě přetrvávající koronavirová omezení.

"Já myslím, že musíme být realisté. Jsou zde ale i důvody k tomu, abychom byli trochu větší optimisté, než je ve svých prognózách komise. Protože když se podíváte na to, co jsme zažili po první vlně covidu, jak jsme to viděli v Nizozemsku, ale i v jiných zemích, tak to byla ohromující akcelerace hospodářského růstu," poznamenal ministr v rozhovoru v televizi CNBC.

Většina evropských zemí zavedla první protiepidemická opatření loni v březnu, ve třetím čtvrtletí ale zaznamenala velmi silné hospodářské oživení. Vyšší venkovní teploty spolu s mírnějšími restrikcemi pro pohyb a shromažďování umožnily po první uzávěře otevřít restaurace, obchody a bary. Výsledkem bylo, že po propadu o 11,4 procenta ve druhém čtvrtletí ekonomika Evropské unie v dalším čtvrtletí vzrostla o 11,5 procenta.

"Potrvá to ještě několik týdnů, možná i měsíců, jsem ale optimista, co se týče vývoje před začátkem léta," řekl ministr. "Myslím, že jak bude na kontinent přicházet léto a my budeme mnohem více očkovat a testovat, tak jsem docela optimista a myslím si, že to bude fáze, kdy se pomalu, ale jistě vrátíme k normálu."