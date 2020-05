Obchodní firmy ze střední Evropy vidí v krizi šanci

Je to například vývoj softwaru, správa, účetnictví či výzkum a vývoj pro velké evropské a americké zákazníky. Nyní se od globálního trendu odlišují tím, že rozšiřují podnikání a najímají další zaměstnance.

"Za krize se sem přesouvá více podnikatelských aktivit," říká Roman Pavlousek, který v Brně provozuje finanční servisní středisko pro globální průmyslovou společnost Atlas Copco. "To se děje," citovala ho agentura Reuters.

Podle průzkumu české pobočky organizace Association of Business Service Leaders (ABSL), která sdružuje poskytovatele sdílených podnikových služeb, více než 90 procent těchto společností působících v Česku během pandemie pokračovalo v náboru nových pracovníků a 12 procent z nich získalo navíc zakázky z asijsko-tichomořského regionu.

Servisní střediska v Asii sice mohou nabídnout nižší náklady, ale střední a východní Evropa nabízí geografickou a časovou blízkost západní Evropě a Severní Americe i spoustu jazykově vybavených pracovníků.

Region tak získal řadu velkých zákazníků, od BlueLink International ze skupiny Air France-KLM po těžební společnost Exxon Mobil. Také se může pochlubit zkušenostmi z automatizace, robotiky a umělé inteligence, což jsou oblasti, do kterých se tvůrci firemních rozhodnutí stále více snaží proniknout, argumentovali zástupci oslovených firem.

V Polsku, největší z rozvíjejících se evropských ekonomik, firmy poskytující obchodní služby také pokračují v náboru nových zaměstnanců. Krize podle ředitelky servisního střediska Citibank Europe v Polsku Iwony Dudzińské plány na další růst nezpomalila. "Najímáme každý měsíc kolem stovky lidí a vedeme nábor na internetu," řekla.

Sektor obchodních služeb před 25 lety vyrostl z téměř ničeho a stalo se z něj rychle rostoucí odvětví. Ve střední a východní Evropě v něm pracuje téměř 750.000 lidí, připomněl Romek Lubaczewski ze společnosti PwC. "Je to všechno o načasování. Tato krize ukázala, že na dálku se dá udělat více věcí, a to bude v středně až dlouhodobém horizontu pro tento region přínosem," řekl.

Lubaczewski žije v rušném univerzitním městě Krakově, který s 85.000 zaměstnanci v tomto oboru představuje největší středisko podnikových služeb v Evropě. Komplexních služeb místních pracovních sil využívá Pepsico, Shell, State Street a další mezinárodní společnosti.

Pandemie způsobená koronavirem s více než 4,2 milionu nakažených a s více než 285.000 úmrtími zdevastovala ekonomické aktivity po celém světě. Podle české zprávy ABSL nicméně většina místních společností v obchodních službách vidí nové příležitosti vyplývající z krize, protože zákazníci se přizpůsobují, snižují náklady a hledají nové způsoby podnikání.

"Je to něco, co ovlivní celé odvětví a co bude mít určitě pozitivní dopad na centra obchodních služeb v regionu," řekl generální ředitel ING Tech Poland Pawel Michalik.

Sektor obchodních služeb se v tomto regionu dokázal lépe přizpůsobit protinákazovým opatřením v jednotlivých státech než většina průmyslových odvětví po celém světě. Vzhledem k povaze práce byly dvě třetiny pracovníků tohoto odvětví v Polsku schopny pracovat z domova ještě před pandemií. Nyní se firmy podle ABSL budou snažit nechat pracovat z domova mnoho pracovníků i v době, až krize pomine.

Někteří podnikatelé či analytici předpovídají, že vzhledem k očekávané digitalizaci a menšímu důrazu na osobní kontakt bude mít střední Evropa jako středisko sdílených služeb další výhodu v nabídce podnikům po celém světě.