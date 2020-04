Objem čínských investic v EU loni klesl o 33 procent

Přísnější pravidla EU, změna rámcových podmínek v Číně a pandemie způsobená koronavirem zřejmě sníží zájem o fúze a akvizice čínských firem v regionu i letos, uvádí také zpráva.

Key takeaways from

report on Chinese FDI in Europe:

- FDI fell 33 pct in 2019 to lowest in 6 years

- Northern Europe top destination, ahead of UK/DE/FR

- As FDI barriers rise, Chinese firms stepping up R&D collaboration