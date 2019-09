Operace Matterhorn: Británie už dopravila domů 14 700 klientů cestovky Thomas Cook

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Británie v pondělí díky mimořádným leteckým spojům dopravila zpět do vlasti přes 14.700 klientů zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook. Oznámil to dnes britský úřad pro civilní letectví (CAA). Dalších zhruba 135.300 klientů by se mělo do Británie vrátit během 13 dnů.