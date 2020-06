Otvírání hranic v EU je jako další záchranný balíček, říká šéf německé obchodní komory

"Otevření evropských hranic tedy může posloužit jako druhý stimulační balíček pro německé hospodářství - a stát za něj nezaplatí ani cent," řekl prezident DIHK Eric Schweitzer, kterého cituje agentura DPA.

Německo ode dneška ukončilo kontroly na svých hranicích zavedené kvůli pandemii nemoci covid-19. Od následujícího dne bude možné do země ze sousedních států volně cestovat.

Německé vládní strany začátkem měsíce schválily nový balík opatření na podporu ekonomiky zasažené pandemií v hodnotě 130 miliard eur (3,5 bilionu Kč). Pokud se schválená opatření plně uvedou do praxe, ekonomika by letos klesla o 8,1 procenta, ale růst v příštím roce by se mohl vyšplhat na 4,3 procenta, uvedl již dříve hospodářský institut DIW.

Za nepříznivý faktor považuje šéf hospodářské komory přetrvávající varování Němců před cestami do zahraničí. Nyní se vztahují na 160 zemí včetně důležitých odbytišť německého zboží, jako jsou Spojené státy, Čína a Rusko. Schweitzer žádá, aby se tato varování postupně rušila.