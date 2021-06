Pandemie měla v eurozóně horší dopad na zaměstnanost mužů

Na celkových ztrátách pracovních míst měli muži loni podíl 60 procent. Podle počtu odpracovaných hodin pak na celkovém poklesu měli dokonce dvoutřetinový podíl.

Ženy jsou silně zastoupeny v sektorech zaměřených na volný čas a v pohostinství. Někteří ekonomové, a dokonce i představitelé ECB, tak varovali, že právě ženám hrozí větší ztráty. Studie však naznačuje, že se ženám podařilo najít novou práci snadněji než mužům, poznamenala agentura Reuters.

"Pokles zaměstnanosti mezi čtvrtým čtvrtletím 2019 a čtvrtým čtvrtletím 2020 se u mužů soustředil hlavně na velkoobchod a maloobchod a na dopravu, u žen pak v odvětví rekreace a osobních služeb," uvádí ECB. "Naopak se zvyšovala zaměstnanost ve státní správě a u vzdělávání, což bylo nakloněno ženám," dodává.

ECB poznamenala, že podzaměstnanost je historicky vyšší u žen. Do konce roku 2020 se však rozdíl o něco snížil. Podzaměstnanost je totiž skutečnou mírou nezaměstnanosti, hodnotí i využití pracovní síly v ekonomice. Ukazuje tedy i to, jak dobře se pracovní síla využívá z hlediska dovedností, zkušeností a dostupnosti práce. Tedy například zda pracovník vykonává horší práci, než odpovídá jeho vzdělání a zkušenostem, nebo musí pracovat pouze na částečný úvazek, i když by chtěl pracovat na plný.