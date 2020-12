"Pandemie si žádá výjimečná opatření." Merkelová v parlamentu obhajovala schodek rozpočtu

"Víme, co to znamená. Samozřejmě to bude zatížení pro budoucí generace," řekla Merkelová o očekávaném schodku. "Musíme si ale uvědomit, že žijeme v době pandemie. Je to výjimečná situace a my musíme reagovat výjimečnými opatřeními," uvedla.

Merkelová, která během projevu čelila posměchu a projevům nesouhlasu z řad poslanců strany Alternativa pro Německo (AfD), poslancům zdůraznila, že Německo je zemí s pevným hospodářským zázemím a hlubokými demokratickými kořeny. Nepochybuje proto, že mimořádnou situaci nejen ekonomicky zvládne. "Jsem přesvědčena, že rozpočet počítá se správnými kroky," uvedla.

Německá vláda si chce kvůli koronavirové krizi v příštím roce půjčit 180 miliard eur, což je téměř dvojnásobek původně plánovaných 96,2 miliardy eur (2,5 bilionu Kč). O návrhu rozpočtu, jehož objem činí takřka 500 miliard eur, nyní debatuje Spolkový sněm.

Kvůli pandemii covidu-19, jejíž hospodářské následky se Berlín snaží překonat masivními podpůrnými programy, dosáhne letošní rozpočet schodku 217,8 miliardy eur (5,7 bilionu Kč). S výdaji a příjmy ve výši 508,5 miliardy eur pak bude letošní rozpočet rekordní.

Německo mělo vyrovnané či přebytkové rozpočty od roku 2014, kdy se toho podařilo dosáhnout poprvé od roku 1969. Vyrovnané hospodaření země původně plánovala i na letošek a ve výhledu také pro nadcházející roky. Plány ale změnila pandemie.

Spolkový sněm letos pozastavil platnost takzvané dluhové brzdy zakotvené v ústavě, podle které nesmějí nové půjčky překročit 0,35 procenta hrubého domácího produktu (HDP). Zatáhnout by Německo za dluhovou brzdu mělo podle plánů ministra financí Olafa Scholze opět v roce 2022.