Pařížské letiště Orly obnovuje provoz, na první letadlo čekala vodní slavobrána

Hasiči na letišti, ležícím na jihu francouzské metropole, pro letoun nízkonákladové společnosti Transavia s plánovaným startem v 06:25 SELČ na rozloučenou vytvořili vodní slavobránu. V uplynulých měsících komerční spoje z Paříže odlétaly kvůli omezování nákladů z letiště Charlese de Gaullea, které je největším ve Francii.

La tradition est que les grands événements sur un aéroport ⁦@ParisAeroport⁩ soient marqués d’un « water salute » . C était le cas à 6h ce matin pour le premier vol à #Orly, après 13 semaines de fermeture, de ⁦@transaviaFR⁩ . pic.twitter.com/La3GqU0mpS — Augustin de Romanet (@Romanet) June 26, 2020

AFP píše, že Orly se bude k běžnému provozu vracet jen pozvolna. Na dnešek je plánováno pouhých 70 příletů a odletů, kdežto dříve jich za běžných podmínek bylo v průměru šest stovek za den. Dnes jsou naplánovány spoje na Korsiku, do několika zemí schengenského prostoru a do francouzských zámořských území. Zatímco obvykle letiště odbaví 90.000 cestujících denně, nyní to bude jen okolo 8000.

Očekává se, že operací na letišti se začátkem července přibude. Jak velký nárůst to bude, ale zatím není jasné. Závisí to na tom, jak budou jednotlivé země vzhledem k vývoji pandemie covidu-19 otvírat hranice.

V prostorách letiště jsou vylepeny tisíce štítků připomínajících cestujícím, že mezi sebou mají dodržovat bezpečné rozestupy, k dispozici mají dezinfekci na ruce a obsluha sedí za plexisklovými přepážkami. U vchodu na letiště je termokamera, která měří lidem teplotu. Jedním z příznaků nákazy koronavirem je právě zvýšená tělesná teplota nebo horečka.