Philips mění obchodní strategii. Prodá divizi domácích spotřebičů?

Philips se po oddělení divizí na výrobu osvětlení a spotřební elektroniky soustředí především na zdravotnické technologie. Firma dnes uvedla, že prozkoumá možnosti ohledně budoucího vlastnictví divize domácích spotřebičů.

"Tato divize není strategicky vhodná pro naši budoucnost jako lídra v oblasti zdravotnických technologií," uvedl šéf podniku Frans van Houten. "Jsme odhodlání této divizi najít dobrý domov, aby mohla dál vzkvétat a růst," dodal. Upozornil, že firma o konečném osudu divize teprve rozhodne a že zůstávají otevřené všechny možnosti.

Philips CEO Frans van Houten: I am encouraged that the three business segments together delivered 4% comparable sales growth and an Adjusted EBITA margin improvement of 120 basis points in the fourth quarter, despite a more challenging environment. https://t.co/FG7kmxbjrl