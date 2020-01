Vyplývá to z údajů statistického úřadu Eurostat.

Did you ever face any problems when shopping online❓🖥️



Payment security or privacy concerns prevented 6% of adults from buying or ordering over the internet in 2019 🌐 #DataPrivacyDay #DataPrivacyDay2020 #EuropeanDataPrivacyDay



➡️ For more information: https://t.co/Hm1FECLEd9 pic.twitter.com/hNtImoLVyV