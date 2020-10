Podnikatelská aktivita v eurozóně klesá, index PMI opět spadl pod hranici 50 bodů

Souhrnný index podnikatelské aktivity pro eurozónu podle předběžných údajů v říjnu klesl na 49,4 ze zářijové hodnoty 50,4 bodu. Právě hranice 50 bodů je předělem mezi růstem a poklesem - hodnota nad 50 bodů ukazuje růst aktivity, cokoliv pod 50 bodů znamená pokles.

The eurozone economy slipped back into decline in October, flash @IHSMarkit #PMI at 49.4 v 50.4 in September https://t.co/P1RKFrmNsI pic.twitter.com/aoUCzC48YT