Podnikatelská aktivita v eurozóně překonala odhady, PMI atakuje hranici 50 bodů

Souhrnný index podnikatelské aktivity (PMI) pro eurozónu podle předběžných údajů vystoupil v prosinci na 49,8 z listopadových 45,3 bodu. Výrazně se tak přiblížil hranici 50 bodů, která odděluje růst od poklesu - hodnota nad 50 bodů ukazuje růst aktivity, cokoliv pod 50 bodů znamená pokles. Analytici v anketě agentury Reuters odhadovali, že se index zvýší jen na 45,8 bodu.

Eurozone business activity came close to stabilisation in December, according to the latest flash PMI data. The result followed a marked decline in November amid the imposition of tighter COVID-19 restrictions in some countries.