Podnikatelská aktivita v eurozóně se téměř zastavila, ukazuje index PMI

Výsledky podle ní signalizují, že ekonomika eurozóny by v tomto čtvrtletí mohla klesnout asi o 7,5 procenta, uvedla agentura Reuters.

April 'flash' #PMI data for the eurozone highlighted an unprecedented collapse in business activity amid #COVID-19 lockdown measures. The Composite Output Index fell to a survey record low of 13.5 (29.7 in March).

Read more: https://t.co/7seXKFDeoJ pic.twitter.com/ATRkfEchjS