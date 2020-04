Polská ekonomika letos podle vlády klesne o 3,4 procenta

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Polská ekonomika by měla v letošním roce kvůli pandemii způsobené koronavirem klesnout o 3,4 procenta. Předpovědělo to podle agentury Reuters polské ministerstvo financí ve zprávě pro Evropskou unii. Rozpočtový deficit vlády by měl podle ministerstva dosáhnout 8,4 procenta hrubého domácího produktu (HDP) a veřejný dluh by měl stoupnout na 55,7 procenta z loňských 46 procent HDP.