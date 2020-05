Přeprava ruského plynu plynovodem Jamal klesla na nulu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Přeprava plynu z Ruska plynovodem Jamal přes Polsko a Bělorusko do Německa dnes klesla na nulu. S odvoláním na provozovatele německé části plynovodu Gascade to uvedla agentura TASS. Ruský tisk dává počínání vývozce plynu Gazprom do souvislosti s poklesem poptávky na evropském trhu.