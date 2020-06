Přijetí eura? Česko nesplňuje dvě kritéria, Brusel ocenil Bulharsko a Chorvatsko

Ve své letošní zprávě o připravenosti zemí Evropské unie přijmout společnou evropskou měnu to dnes uvedla Evropská komise (EK). Všechna kritéria nesplňuje ani jedna ze sedmi hodnocených zemí.

"Neplnění dvou ze čtyř kritérií pro vstup do eurozóny ze strany Česka není fatální. Inflaci máme vyšší pouze nepatrně a v důsledku jednorázových cenových opatření. Vývoj lze snadno ovlivnit tak, aby došlo ke splnění inflačního kritéria v rozhodném okamžiku," uvedl hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Kritérium pro směnné kurzy pak Česko neplní, protože o tom politická reprezentace zatím nerozhodla.

Zároveň Sobíšek upozornil, že od letošního roku přestane Česko plnit další kritérium, a to schodek veřejných financí. Ten by neměl překročit tři procenta HDP. "Je otázkou, jak se bude příslušné kritérium pro kandidátské země interpretovat po (koronavirové) krizi, která výrazně zhorší stav veřejných financí všem," dodal.

Euro jsou povinny zavést všechny unijní státy, výjimku si vyjednalo jen Dánsko. V současné době eurem platí téměř 340 milionů lidí v 19 členských státech unie. Každoroční zpráva komise o připravenosti na vstup do eurozóny se tak vedle Česka týká ještě dalších šesti států společenství: Bulharska, Chorvatska, Maďarska, Polska, Rumunska a Švédska.

Pouze Chorvatsko a Švédsko podle Bruselu plní tři ze čtyř kritérií, s výjimkou členství v evropském mechanismu směnných kurzů, označovaném jako ERM II.

Dvouletá účast v něm je předstupněm k zavedení eura. Místopředseda EK Valdis Dombrovskis dnes ocenil, že Chorvatsko a Bulharsko se do mechanismu chystají vstoupit, což bude podle něj zásadní krok na cestě ke společné měně.

Convergence report shows encouraging progress by some countries, although there are still milestones to pass before they can join the #euro area. One significant stepping-stone on this path is joining the ERM II, which #Croatia 🇭🇷 and #Bulgaria 🇧🇬 are currently preparing to do👇🏻 https://t.co/xcDwgg6RjD