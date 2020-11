"Připadám si jako v diktatuře." Šéfové britských firem se obávají dopadů lockdownu

Vláda o plošné uzávěře pro Anglii rozhodla v sobotu, platit má měsíc. Není ale vyloučeno, že platnost nařízení se podle situace prodlouží.

"My (v Británii) už máme dluh přes dva biliony liber (více než 60 bilionů Kč)... a já si myslím, že vláda vůbec nevzala v úvahu celkové ztráty, které ten lockdown přinese," řekl stanici BBC Luke Johnson, který je jedním z podnikatelů, na které doléhají dopady lockdownu.

Britská vláda tvrdí, že postupovala tak, aby byla v rovnováze ochrana pracovních míst, ekonomiky a lidských životů. Johnson ale říká, že ztráta důvěry a škody, které utrpí podnikatelé a investoři, budou obrovské. Zvlášť když se k tomu přičte ztráta pracovních míst, nezaměstnanost a také náklady na sociální zabezpečení.

Britští lékaři upozornili, že v těchto dnech vyjíždějí v průměru ke 37 sebevraždám či pokusům o ně každý den. Loni denní průměr touto dobou činil 22 případů.

"Myslím, že je to přímý důsledek plošné uzávěry. Lidi přicházejí o práci, jsou osamoceni, deprimovaní. Obětí na duševním zdraví teď v zemi přibývá exponenciálně," upozorňuje Johnson, který měl v minulosti obchod s pizzou a vedl i další obchody s občerstvením i jiným zbožím. Letošní zima bude podle něj o to horší, že lidé nemohou tak volně vycestovat k moři, aby na slunci nabrali síly.

Největší problém s vládními nařízeními vidí Johnson v tom, že neexistuje žádný plán, jak všechna ta restriktivní protikoronavirová opatření ukončit. "Dřív nám říkali, že to bude na pár týdnů. Máme ale podezření, že by to mohlo být i několik měsíců. Pokud zruší i Vánoce, pro mnoho firem už to bude konečná," dodal.

Například devětadvacetiletá Frances Bishopová před pěti lety založila v hrabství South Yorkshire řetězec na prodej hraček a i ona sleduje, jak zákazníků ubylo. "Připadám si jako v diktatuře," říká Bishopová, která má tři obchody. "Je to jako kdyby vám říkali, ať podnikáte, platíte daně, platíte zaměstnance a snažíte se udržet hlavu nad vodou. Ale v místnosti, kde hoří a která je plná kouře," říká.

Charlie Mullins má instalatérství a říká, že vláda by měla naslouchat firmám a lidem z reálného světa. Myslí si, že další lockdown bude pro řadu podniků znamenat konec a i on se obává dopadů na duševní zdraví mnoha lidí. "Obecně na to jdou špatně. Ten virus tady nějakou dobu zůstane, my se musíme naučit s tím žít, nemůžeme se tomu poddat," řekl. Zaměstnanci jeho firmy prý za pandemie navštívili na 200.000 domácností a ani jeden ze zaměstnanců či zákazníků se podle něj novým koronavirem nenakazil.

"Ta poslední vládní podpora zaměstnanosti byla až moc štědrá. Vytvořila prostředí, kdy si mnoho lidí řeklo, že chtějí pracovat doma nebo mít aspoň možnost doma zůstat. "(Premiér) Boris (Johnson) musí být tvrdý a ignorovat všechny ty vystrašence, kteří chtějí s naší ekonomikou hrát ruskou ruletu," dodal.