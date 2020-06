Prodej aut v EU letos klesne o rekordních 25 procent, odhaduje ACEA

V lednu, tedy před vypuknutím pandemie způsobené koronavirem, sdružení ACEA na letošní rok počítalo s dvouprocentním poklesem prodeje. Loni se v unii prodalo 12,8 milionu osobních aut.

Po prvním šoku v důsledku koronaviru mezi polovinou března a květnem registruje evropský trh od začátku roku meziroční propad prodeje aut o 41,5 procenta. V nadcházejících měsících by se měla situace podle sdružení do určité míry zlepšit, protože opatření proti šíření koronaviru se začínají v jednotlivých zemích uvolňovat.

"ACEA i nadále doufá, že ten dramatický scénář je možné zmírnit, pokud EU a vlády jednotlivých zemí rychle zavedou účinná opatření," poznamenal k vyhlídkám sektoru generální ředitel sdružení ACEA Eric-Mark Huitema. "Vzhledem k bezprecedentnímu kolapsu prodeje od začátku roku, je naléhavě nutné zavést v celé EU pobídky k nákupu a šrotovné, abychom vytvořili tolik potřebnou poptávku po nových autech," dodal.

Huitema upozornil, že v zájmu odvětví i evropské ekonomiky je nutná i politická podpora. Ta by měla být zajištěna na úrovni EU i jednotlivých vlád. Jedině tak je podle šéfa sdružení možné omezit hospodářské škody, včetně dopadů na zaměstnanost v nadcházejících měsících.

České Sdružení automobilového průmyslu očekává vzhledem k faktu, že více než 90 procent domácích vozidel míří do zahraničí, v souvislosti s propadem poptávky na světových trzích pokles tuzemské výroby aut zhruba o pětinu. "Situace je napjatá jak u finálních výrobců, tak zejména u dodavatelů do autoprůmyslu. Ti dodávají zhruba tři čtvrtiny své produkce do zahraničních automobilek a velkým odběratelům," uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

ACEA letos čeká pokles prodeje aut o více než tři miliony, přitom už za prvních pět měsíců roku bylo v EU registrováno o 2,4 milionu aut méně, upozornil expert na automobilový sektor Petr Knap ze společnosti EY. "Lze těžko předpokládat, že bychom v některých měsících výrazně překračovali loňské registrace, tak je logické očekávat další zvětšování mezery v registrovaných vozech. Bez masivní a široké státní podpory poptávky je scénář takového poklesu bohužel velmi dobře možný," dodal Knap.

Pokud by ACEA počítala i s Velkou Británií, byl by propad prodeje aut ještě vyšší, protože tamní trh klesá o deset procentních bodů více než EU, dodal Knap.

Česká automobilka Škoda Auto na letošní rok odhaduje pokles domácího trhu v optimistické variantě zhruba na 20 procent, což by znamenalo asi na 200.000 aut. V té pesimistické vidí pokles na úrovni 25 až 30 procent.