Prodej aut v EU v březnu klesl o 55 procent, nejvíce v Itálii

Nejvíce se prodej osobních aut v březnu snížil v Itálii, meziročně o 85,4 procenta.

Registrace nových osobních aut v březnu klesly ve všech 27 zemích Evropské unie - vedle Itálie nejvíce ve Francii (o 72,2 procenta) a ve Španělsku (69,3 procenta). V Německu byla situace příznivější, prodej nových aut se tam ale i tak snížil o 37,7 procenta.

V prvním čtvrtletí klesla v EU poptávka po nových autech o 25,6 procenta. Propad vykázaly všechny velké unijní trhy, a to Itálie (o 35,1 procenta), Francie (o 34,1 procenta), Španělsko (o 31 procent) i Německo (o 20,3 procenta).

