Prodej osobních aut v EU v září mírně vzrostl, letos poprvé

Statistickému růstu pomohla podle automobilového experta EY Petra Knapa nižší srovnávací základna z loňského září, kdy se registrovalo více vozů v létě kvůli poslednímu termínu doprodeje vozidel homologovaných podle starších emisních pravidel NEDC. Od září pak bylo možné prodávat jen vozy splňující pravidla testování automobilových emisí WLTP.

Čtyři největší evropské trhy ale vykázaly nejednoznačné výsledky. Zatímco prodej nových osobních vozů ve Španělsku klesl o 13,5 procenta a ve Francii o tři procenta, Německo hlásí růst o 8,4 procenta a Itálie o 9,5 procenta.

