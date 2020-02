Prognóza: Růst ekonomiky EU zpomalí, rizikem je koronavirus Covid-19

Stejný růst jako na letošní rok předpokládá Brusel pro EU a eurozónu i na příští rok.

K mírnému posilování ekonomiky podle komise přispěje zejména pokračující tvorba pracovních míst, růst mezd a s ním spojená spotřeba domácností. Významný pozitivní vliv by měly mít i soukromé investice, zvláště pak ve stavebnictví.

Despite a challenging environment, the European economy remains on a steady path, with continued job creation and wage growth.



Euro area has now enjoyed its longest period of sustained growth since the euro was introduced in 1999.



More on #ECForecast → https://t.co/6YKCQ5R3uW pic.twitter.com/NUFb7o0Gqt