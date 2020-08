Průmyslová výroba v EU opět vzrostla, nejlépe si vede Slovensko

Ve srovnání s loňským červnem se produkce průmyslu v EU propadla o 11,6 procenta, čímž její meziroční pokles po předchozích dvou měsících výrazně zpomalil.

V eurozóně výroba proti květnu vzrostla rovněž o 9,1 procenta. Mírně tak zaostala za očekáváním analytiků, kteří podle agentury Reuters předpovídali desetiprocentní nárůst. Meziročně poklesla o 12,3 procenta.

Euro area #IndustrialProduction +9.1% in June over May, -12.3% over June 2019 https://t.co/Hj4UNk5tiC pic.twitter.com/zUDvDf4TIV