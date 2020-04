Rakousko uzavřelo poslední uhelnou elektrárnu, v provozu byla 34 let

Elektrárna Mellach zásobovala teplem a elektřinou blízké město Štýrský Hradec a v provozu byla 34 let, informuje AP. V zemi teď pracuje na 12 plynových a ropných elektráren.

Historic day for Austria! With the shutdown of the last coal powered district heating plant in Mellach, Austria's coal age is finally over.



Next important step: 100 % renewable energy until 2030!#EndCoal #ClimateEmergency #CleanAirNow pic.twitter.com/hKhyz71raj