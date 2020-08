Ropný gigant BP má rekordní ztrátu, oznámil novou strategii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Britská ropná společnost BP vykázala za druhé čtvrtletí rekordní čistou ztrátu 6,7 miliardy dolarů (149,4 miliardy Kč) po zisku 2,8 miliardy USD před rokem. Firma také nastínila plány do budoucna, v nichž počítá s tím, že do roku 2030 výrazně sníží produkci ropy i plynu. Poprvé za deset let se také rozhodla snížit dividendu.