Royal Bank of Scotland po 300 letech mění název, chce si tak vylepšit image

Skupina RBS zahrnuje mimo jiné divize RBS, NatWest a Ulster Bank. Ohlášená změna se týká názvu celé skupiny. Značka RBS bude sice zachována, používat se ale bude zejména ve Skotsku, uvedl finanční ústav.

NEW: ‘Historic and symbolic' day as #RBS ditches Royal Bank of Scotland group name | @scottjamesreidhttps://t.co/KavZZts4iY — Edinburgh Evening News (@edinburghpaper) July 22, 2020

"Banka se za poslední desetiletí zásadním způsobem proměnila a nyní je ten pravý čas na to, aby se název skupiny sladil se značkou, pod kterou poskytujeme většinu svých služeb," uvedla výkonná ředitelka Alison Roseová.

Slovo NatWest pochází z názvu banky National Westminster Bank, kterou skupina RBS koupila v roce 2000. Značka NatWest přitom dosahuje v průzkumech spokojenosti zákazníků v Británii lepších výsledků než značka RBS, upozorňuje agentura Reuters.

Skupina RBS byla v minulosti krátkou dobu největší světovou bankou podle objemu aktiv. Firmu ale musel s příchodem globální finanční krize v roce 2008 zachránit stát, který v ní teď vlastní přes 62 procent akcií. Británie na záchranu banky vynaložila 45 miliard liber, část peněz už ale získala zpět prodejem akcií podniku.

RBS jakožto největší poskytovatel úvěrů malým podnikům v Británii nyní čelí dopadům karanténních opatření proti šíření koronaviru. Většina jeho zaměstnanců bude do roku 2021 pracovat z domova. V květnu banka vyčlenila 802 milionů liber (23,3 miliard Kč) na pokrytí nesplácených úvěrů, což je desetkrát více než loni. Skupina NatWest má 31. července zveřejnit výsledky hospodaření.

Výkonná ředitelka skupiny Alison Roseová do změny strategie skupiny začlenila významnou měrou i kroky proti změnám klimatu. Banka si za tím účelem na dva roky najala Nicholase Sterna, autora vlivné zprávy o ekonomických dopadech klimatické změny z roku 2006. Stern má skupině pomoci dosáhnout do konce tohoto roku uhlíkové neutrality a na polovinu snížit do roku 2030 dopady jejích finančních aktivit na klima.