Ruská ekonomika je na cestě k nejsilnějšímu růstu za posledních 13 let

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruská ekonomika je na cestě k nejsilnějšímu růstu za posledních 13 let. Řekl to dnes ruský prezident Vladimir Putin. Hrubý domácí produkt (HDP) by se za celý rok měl podle něj zvýšit o 4,7 procenta. Je to optimističtější předpoklad než prognózy ruské centrální banky i ruské vlády.