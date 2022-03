Rusko bude asi hledat náhrady za SWIFT. Jsou ale drahé a nedokonalé

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společnost pro mezibankovní finanční telekomunikaci, která provozuje vlastní platební systém. SWIFT slouží k odesílání a přijímání plateb v cizích měnách po celém světě. Rusko se stalo jedním z nejvýznamnějších uživatelů tohoto systému, od roku 2015 si drží místo v představenstvu společnosti. Jako primární způsob komunikace s domácími i zahraničními bankami systém používá více než 300 ruských bank.

Ruské finanční ústavy by mohly přejít na systém pro zasílání zpráv vyvinutý ruskou centrální bankou a označovaný zkratkou SPFS. Loni ruská centrální banka uvedla, že domácí mezibankovní provoz by mohl být snadno převeden na tuto platformu.

To by však mělo svá úskalí, upozorňuje Reuters. Systém SPFS funguje pouze v pracovní době ve všední dny, zatímco SWIFT funguje nepřetržitě, tedy 24 hodin denně a sedm dní v týdnu. Zprávy v ruském systému mají také omezenou velikost, což komplikuje složité transakce. "V současné době jsou jeho mezinárodní služby omezeny na země jako Arménie, Turecko, Uzbekistán a Kazachstán," uvedli tento týden analytici americké investiční banky Morgan Stanley.

Ruské banky by teoreticky mohly používat zprávy SPFS k zasílání mezinárodních plateb do připojené banky v některé ze zemí, které do sítě patří. Tato banka by pak mohla použít SWIFT k zaslání pokynu do mezinárodního bankovního systému, uvedl Alistair Milne z univerzity v britském Loughborough.

Náhlý nárůst objemu transakcí touto cestou by však pravděpodobně přitáhl pozornost mezinárodních regulačních orgánů. Pokud by samy nezakročily, danou banku by mohly brzy ostrakizovat její západní protějšky, které se začaly obávat zapojení do činnosti považované za podkopávání sankcí.

Další možnou reakcí na zákaz systému SWIFT by bylo připojení ruských bank k čínské platební platformě CIPS. Čínskou platformu lze ovšem používat pouze pro zúčtování plateb v jüanech. Pouze 1,9 procenta mezinárodních platech se provádí v čínské měně, zatímco v dolarech je to přibližně 40 procent, uvedly analytici Morgan Stanley. Samotný CIPS je při svých operacích navíc závislý na síti SWIFT.

Vhodnější alternativou systému SWIFT by pro ruské banky bylo zřízení dvoustranných systémů na míru pomocí telefonů, faxů nebo aplikací pro zasílání zpráv se zahraničním partnerem, který by přijímal platby od dovozců ruského zboží a prováděl platby vývozcům do Ruska.

Takový systém vytvořil jeden zahraniční věřitel, když byl Írán odříznut od sítě SWIFT kvůli sankcím souvisejícím s jeho jaderným programem. Vyžadovalo to malý tým lidí, kteří zpracovávali platby na základě zaslání dvou faxů a dvou telefonátů pro každou transakci. Chybovost těchto systémů a nutnost dodatečných kontrol, aby se chybám předešlo, by však zvýšily náklady. Menší transakce by rovněž mohly být ztrátové, upozorňují odborníci.