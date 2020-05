Rusko má kvůli koronaviru další starosti: Gazprom Něfť se propadl do hluboké ztráty

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ruská ropná společnost Gazprom Něfť se v prvním čtvrtletí propadla do ztráty 13,8 miliardy rublů (4,8 miliardy Kč) po zisku 107,9 miliardy rublů ve stejném období loni. Mohly za to oslabení rublu a propad cen ropy. Uvedla to firma, která je divizí ruského plynárenského gigantu Gazprom, v dnešním prohlášení.