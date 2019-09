Ruský projekt Arctic LNG-2 dostal zelenou, bude stát miliardy dolarů

Partnery Novateku v projektu jsou francouzský Total, čínské firmy National Petroleum a CNNOC a konsorcium Japan Arctic LNG, které zahrnuje japonské firmy Mitsui & Co a státní JOGMEC. Arctic LNG-2 je třetím projektem Novateku na zkapalněný zemní plym. Firma doufá, že se jí podaří dohnat v produkci LNG Katar, uvedla agentura Reuters.

Projekt s kapacitou téměř 20 milionů tun LNG ročně plánuje 80 procent LNG vyvážet do Asie. Zahrnuje výstavbu tří zařízení na zkapalnění a čištění zemního plynu, každý s kapacitou 6,6 milionu tun LNG ročně a nejméně 1,6 milionu tun plynového kondenzátu ročně. První plyn by měl začít vyvážet do roku 2023, druhé zařízení má být v provozu do roku 2024 a třetí do roku 2026.

Arctic LNG-2 pomůže Rusku splnit cíl, který počítá v nadcházejících letech s produkcí 120 milionů až 130 milionů tun LNG ročně a se zvýšením podílu na globálním trhu s LNG na 20 procent. V současnosti produkce LNG v Rusku činí zhruba 28 milionů tun.

Investice do projektů LNG za poslední rok oznámily také Spojené státy, Kanada a Mosambik, které se plánují zaměřit na poptávku z Asie. Tu nyní táhne hlavně plán velkých ekonomik zaměřit se kvůli znečištěnému ovzduší na ekologičtější palivo. Ruský projekt by v konkurenci s USA a Kanadou mohl těžit z mimořádně nízkých cen plynu, uvedl analytik Nicholas Browne ze společnosti Wood Mackenzie.

Společnost Total uvedla, že zkapalněný zemní plyn z tohoto projektu bude na trh dodávat i flotila ledoborců upravených pro přepravu LNG. Ty budou moci využít kratší trasu Severním mořem a rovněž překladiště na Kamčatce a poblíž Murmansku pro náklady určené do Asie nebo do Evropy.