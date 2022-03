Ruský vicepremiér varoval před výpadkem dodávek ropy

— Autor: ČTK

Dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Caspian Pipeline Consortium (CPC) by se mohly až na dva měsíce zcela zastavit, protože bouře poškodila přístaviště v černomořském terminálu. Řekl to dnes ruský vicepremiér Alexandr Novak. Ropovod přepravuje na pobřeží Černého moře kolem 1,2 milionu ruské a kazachstánské ropy denně. To odpovídá zhruba 1,2 procenta globální poptávky po ropě, uvedla agentura Reuters.