Růst podnikatelské aktivity v eurozóně se zastavil, koronakrize dopadá na sektor služeb

Souhrnný index podnikatelské aktivity pro eurozónu se v říjnu snížil na 50,0 ze zářijových 50,4 bodu. Sestoupil tak na úroveň, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Výsledek byl nicméně lepší, než ukazovaly předběžné údaje. Podle nich říjnová hodnota indexu činila 49,4 bodu, což signalizovalo pokles aktivity.

The Eurozone Composite #PMI pointed to a stagnant private sector economy in October, as the headline index posted at 50.0 (Sep: 50.4) to suggest a fourth-quarter recovery may be weaker than Q3. Read more: https://t.co/Kdmc1T4dS6 pic.twitter.com/PVQ50Xo0Ft