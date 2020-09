Růst podnikatelské aktivity v eurozóně zpomalil, zotavení z koronakrize nebude snadné

Souhrnný index aktivity v průmyslu a ve službách v srpnu klesl na 51,9 bodu z červencových 54,9 bodu. Udržel se však nad klíčovou padesátibodovou hranicí, která je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. Srpnová hodnota indexu je navíc podle konečných údajů o 0,3 bodu vyšší, než uváděla předběžná zpráva.

The Eurozone economy lost momentum in August, #PMI data showed, as a slower rise in services activity weighed on the overall improvement. Composite Output Index fell to 51.9 (Jul: 54.9) to signal a further modest recovery after COVID-19 lockdowns. More: https://t.co/JKT55Hs9cT pic.twitter.com/hDgElxZKej