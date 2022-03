Šéf VW: Válka na Ukrajině může evropské ekonomice způsobit větší škody než covid

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Vleklá válka na Ukrajině by mohla evropské ekonomice způsobit mnohem větší škody než pandemie covidu-19. V rozhovoru s listem Financial Times (FT) to řekl šéf německého automobilového koncernu Volkswagen Herbert Diess.