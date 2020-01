Šéfové Naftogazu dostanou tučnou odměnu, za vítězství nad Gazpromem

"Podle kontraktu by měli vyplatit celé skupině přibližně 29 milionů dolarů," ohlásil výkonný ředitel Naftogazu Jurij Vitrenko v rozhovoru s novináři ze serveru Liga.net. Neupřesnil, s kolika dalšími manažery se o odměnu podělí. "Ještě jsem to nespočítal," odpověděl s úsměvem na otázku, jaký bude jeho podíl.

Dozorčí rada Naftogazu podle listu Ukrajinska pravda vyplacení prémie už schválila v souvislosti s vítězstvím u stockholmské arbitráže, která řešila spor ukrajinské firmy s ruskou o poplatky za tranzit ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy.

Gazprom v závěru loňského roku zaplatil částku 2,9 miliardy dolarů (více než 66 miliard Kč), kterou podle arbitráže dlužil ukrajinské firmě. Šlo o jednu z podmínek uzavření nového kontraktu o tranzitu plynu. Další zněla, že Ukrajina na oplátku stáhne veškeré další žaloby, o nichž soudy zatím nerozhodly.

Na základě nového kontraktu by Ukrajina měla v letošním roce přepravit do Evropy 65 miliard metrů krychlových ruského plynu, zatímco dosud to bylo 90 miliard ročně. V letech 2021 až 2024 klesne roční tranzit na 40 miliard metrů krychlových ročně. Pětiletý kontrakt má Ukrajině vynést 7,2 miliardy dolarů na poplatcích. Obsahuje i klauzuli o možném prodloužení na dalších deset let.

Ukrajina je dosud klíčovou cestou pro přepravu zemního plynu z Ruska k evropským zákazníkům. Přes Ukrajinu putuje plyn i do České republiky.

Rusko se snaží Ukrajinu a další tranzitní země obejít ze severu a z jihu zdvojnásobením kapacity plynovodu Nord Stream, který přivádí plyn z Ruska do Německa po dně Baltu, a plynovodem TurkStream, spuštěným po Novém roce. Dokončení plynovodu Nord Stream 2 ale zpomalily americké sankce.