Siemens pociťuje dopady koronakrize, celoroční zisk koncernu klesl o čtvrtinu

Firma Siemens dnes uvedla, že za poklesem je koronavirová krize, podniku se ale i tak podařilo vykázat solidní výsledky, hlavně díky poslednímu fiskálním čtvrtletí, kdy se do výsledků příznivě promítlo oddělení energetické části Siemens Energy. Finanční rok Siemensu skončil v září.

Generální ředitel Joe Kaeser uvedl, že Siemens má za sebou pozoruhodný rok se solidním čtvrtým finančním čtvrtletím. Firma je podle něj ve výborné pozici, když oddělila energetickou činnost a za téměř dvě miliardy eur prodala dceřinou společnost Flender.

Pro Kaesera to jsou poslední celoroční výsledky ve funkci. Ve firmě strávil 40 let, z toho sedm let v jejím čele. Pod jeho vedením se Siemens přeměnil ve více technologicky zaměřenou firmu. V únoru ho vystřídá Roland Busch.

Our Deputy CEO @BuschRo further outlining the role of the new @Siemens: enabling our customers in industry, infrastructure and transportation to successfully transform their sectors. #siemensresults https://t.co/q3rgp88hrQ $SIE pic.twitter.com/lAyPb3ya8x