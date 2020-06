Skandál Wirecard: Exšéf společnosti propuštěn na svobodu, pátrá se po provozním řediteli

Braun byl zadržen v pondělí večer v souvislosti se skandálem, který se objevil minulý týden. Vyšlo tehdy najevo, že ve společnosti chybí asi 1,9 miliardy eur (přes 50 miliard Kč). V pondělí firma přiznala, že účty, kde by tyto peníze měly být, asi vůbec neexistují.

Firma nejprve tvrdila, že 1,9 miliardy eur mělo být na vázaných účtech u dvou bank na Filipínách. Dotčené finanční domy ale již uvedly, že Wirecard není jejich klientem a že dokumenty, které měly vklad peněz dokazovat, jsou padělky. Dnes ale filipínské úřady oznámily, že se případem Wirecard začaly zabývat a že bývalý provozní ředitel Jan Marsalek je možná právě na Filipínách.

Filipínské ministerstvo spravedlnosti pověřilo vyšetřovatele, aby své kroky koordinovali s centrální bankou a jejím odborem pro boj s praním špinavých peněz. "Jsou zde určité poznatky, že se (Marsalek) v poslední době mohl vrátit a že je stále tady," řekl novinářům ministr spravedlnosti Menardo Guevarra.

Společnost Wirecard se zaměřuje na zpracování plateb a v Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb. Její akcie byly zařazeny i do prestižního indexu frankfurtské burzy DAX. Už loni se ale začaly v britském listě Financial Times objevovat články, které zpochybňovaly účetní postupy firmy. Podnik to vždy odmítal, jeho akcie ale od té doby citelně klesly.

Od firmy se už kvůli těmto problémům začínají odvracet i její obchodní partneři. Spolupráci dnes pozastavila singapurská společnost Grab, která zajišťuje sdílení jízd. "Práci na integraci obchodních aktivit jsme ještě nezahájili a partnerství s firmou Wirecard až do odvolání pozastavujeme," řekla agentuře Reuters mluvčí firmy.