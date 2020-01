Sklouzne Británie do recese? Brexit může otřást ekonomikou

Výběr možných dopadů brexitu na Británii k plánovanému vystoupení Británie z Evropské unie 31. ledna:

Británie by v případě absence dohody přišla o neomezený přístup na jednotný evropský trh a její obchodní vztahy s EU by se řídily podle pravidel Světové obchodní organizace (WTO). To by mohlo znamenat výrazné narušení dosud volného pohybu zboží a služeb v důsledku nových cel, kontrol a administrativy.

Podle dřívějších předpovědí Mezinárodního měnového fondu (MMF) by odchod z Evropské unie bez dosažení přechodné obchodní dohody Británii ve srovnání se setrváním v EU připravil o zhruba šest procent hrubého domácího produktu (HDP), tedy o přibližně čtyřletý hospodářský růst.

Poradenská společnost KPMG varovala v případě brexitu bez dohody před příchodem recese. HDP Británie by v příštím roce v případě brexitu bez dohody klesl o 1,5 procenta. Británie je pátou největší ekonomikou na světě.

Británii už teď kvůli nejistotě kolem brexitu, zpomalování růstu globální ekonomiky a napětí v mezinárodních obchodních vztazích hrozí hospodářská recese. Brexit bez dohody by mohl hospodářskou situaci v zemi ještě zhoršit.

Podle lednového odhadu agentury Bloomberg dosáhly celkové ekonomické náklady na odchod Británie z EU už 130 miliard liber (3,9 bilionu Kč). Do konce letošního roku se má tato částka zvýšit o dalších 70 miliard liber. Tento odhad je založený na vlivu škod, které Británie zaznamenala v posledních třech letech po ztrátě některých vazeb na ostatní země skupiny sedmi nejbohatších ekonomik světa G7.

Ekonom Dan Hanson z Bloomberg Economics stanovil celkové náklady na brexit do konce letošního roku na 200 miliard liber (skoro šest bilionů Kč).

Britské podniky se na brexit chystají s obavami a vyzývají vládu, aby zabránila brexitu bez dohody: "Brexit bez dohody by měl okamžitý a devastující dopad na automobilový průmysl, podkopal by konkurenceschopnost a způsobil nevratné a vážné škody," uvedl vloni v říjnu šéf britského Svazu výrobců a prodejců automobilů (SMMT) Mike Hawes.

Z nedávného průzkumu Federace malých podniků (FSB) vyplývá, že negativní dopady případného brexitu bez dohody očekává téměř 40 procent malých podniků. Většina z nich zároveň uvedla, že se na tuto možnost nedokáže připravit. "Je znepokojivé, že řada malých firem se (na brexit bez dohody) nepřipravila, nebo zjistila, že se připravit nedokáže," řekl šéf FSB Mike Cherry.

Britský maloobchod už dříve upozornil, že brexit bez dohody by mohl způsobit výpadky v zásobování. Podobné obavy vyjádřil i zpracovatelský průmysl, jehož továrny by se mohly potýkat s nedostatkem potřebných součástek.

V září zveřejnila britská vláda analýzu dopadů brexitu bez dohody, popisující nejpesimističtější "opodstatněné" předpoklady úřadů. Podle ní by Britové mohli zažít výrazné zdražení elektřiny, problémy s dodávkami léků a některých čerstvých potravin, značné komplikace v dopravě přes Lamanšský průliv či nepokoje v Severním Irsku.

Podle jiné vládní analýzy z loňského srpna bude Británie bude v případě odchodu z EU bez dohody čelit nedostatku paliva, potravin a léků. Přístavy budou podle dokumentu přetížené a hranice s Irskem se vrátí ke klasickému "tvrdému" režimu. Podle této předpovědi sestavené úřadem vlády nebude možná až 85 procent dopravců zajišťujících svými nákladními automobily obchodní kontakt s Evropou připraveno na francouzské celní kontroly. Čekat budou až dva a půl dne. Chaos bude trvat tři měsíce, než se dopravní situace upraví na 50 až 70 procent nynějšího stavu.