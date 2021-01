Škoda Auto si upevnila pozici jedničky na slovenském trhu

Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytla mluvčí společnosti Škoda Auto Slovensko Lenka Kalafut Lendacká.

Škoda Auto loni dodala na slovenském trhu 17.064 vozidel, zatímco v roce předchozím to bylo přes 20.000 aut. Navzdory tomu podíl značky se na trhu zvýšil na 22,4 procenta z předloňských 19,9 procenta, podle Lendacké to je nejlepší výsledek společnosti za posledních deset let.

Nejprodávanějšími modely na Slovensku loni byly Fabia a Octavia, které patří do výrobního portfolia mladoboleslavské automobilky.

Celkový prodej osobních aut na Slovensku loni klesl na 76.305 z rekordních 101.568 v předchozím roce. Výrazně se zvýšil zájem zákazníků o elektrická auta a vozy s hybridním pohonem, které ale tvořily jen zlomek z celkového prodeje aut.