Škoda Auto zastaví veškeré aktivity v Rusku, stahuje se i Volkswagen

"Pozastavením obchodních aktivit v Rusku reaguje představenstvo koncernu Volkswagen na celkovou situaci, která se vyznačuje značnou nejistotou a rozvratem," řekla ČTK mluvčí Škoda Auto Simona Havlíková.

Ruský trh je jeden z nejvýznamnějších trhů značky Škoda ve světovém měřítku. V roce 2021 pro ni bylo Rusko druhým největším trhem. Škoda Auto zde prodala 90.400 vozů. Lze tak očekávat dopad na hospodaření firmy. V Rusku vyrábí Škoda modely Rapid, Octavia, Karoq a Kodiaq. V Nižném Novgorodu se vyrábějí tři modely, Rapid se vyrábí v závodě v Kaluze.

"Koncern Volkswagen přijal zprávy o válce na Ukrajině s velkými obavami a zděšením. Nadále doufáme v rychlé zastavení vojenských akcí a v návrat k diplomacii. Jsme přesvědčeni, že k udržitelnému řešení konfliktu může dojít pouze na základě mezinárodního práva," uvedla Škoda Auto. Podle vyjádření Škody zastaví aktivity v Rusku celý koncern Volkswagen, a to až do odvolání.

Mladoboleslavská automobilka Škoda Auto musí od tohoto týdne kvůli ruské invazi na Ukrajinu omezit výrobu. Potýká se s kritickým nedostatkem dodávek dílů od několika lokálních dodavatelů z Ukrajiny, což má dopad na některé modely. Škoda musela omezit například výrobu elektrického SUV Enyaq iV.

Podle dnešního vyjádření odborů automobilky má Škoda na Ukrajině 13 výrobců dílů do aut. Chybí jí tak například komponenty pro kabelové svazky nebo spínací moduly. V první fázi se výpadek dodávek dotkne elektrického SUV Enyaq iV, jehož výroba byla dočasně pozastavena. Další omezení lze kvůli situaci na Ukrajině postupně očekávat i u dalších modelů.

Škoda Auto na pomoc Ukrajině daruje deset milionů korun české neziskové nevládní organizaci Člověk v tísni. Kromě příspěvku pro Člověka v tísni podpoří škodovácké odbory sbírku města Mladá Boleslav jedním milionem korun. Uprchlíkům Škoda poskytne ubytovací kapacity v rekreačních zařízeních v majetku Odborů KOVO či nabídne místa na dětských táborech pro děti uprchlíků.

V případě potřeby pomůže firma každému ukrajinskému zaměstnanci vybudovat v České republice prostředí pro bezpečný život jeho rodiny. Konkrétně poskytne podporu při vyřizování víz, ubytování, jazykových kurzů, zdravotní péče, integrace,vzdělávání a v ideálním případě i zaměstnání.

Volkswagen kvůli válce na Ukrajině zastavuje výrobu aut v Rusku

Německý automobilový koncern Volkswagen až do odvolání zastavuje výrobu aut v Rusku. Firma, která je největším výrobcem aut v Evropě, to dnes zdůvodnila invazí ruských vojsk na Ukrajinu. Opatření se týká i dalších obchodních aktivit, zastaven až do odvolání je tak i vývoz aut ze skupiny Volkswagen do Ruska. K podobnému kroku v minulých dnech sáhly i některé další globální automobilky.

"Vzhledem k rozsáhlému narušení podnikatelských aktivit v Rusku vyvozuje správní rada skupiny důsledky z celé této situace, kterou charakterizuje značná nejistota," oznámila automobilka, která sídlí ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko.

Znamená to, že vyrábět nebudou závody Volkswagenu v Kaluze ani v Nižném Novgorodu. Vývoz aut do Ruska skupina zastavuje okamžitě. Stejný krok oznámila i mladoboleslavská Škoda Auto, která je součástí skupiny Volkswagen.

Německá automobilka se tak připojila k dalším globálním automobilkám, které se rozhodly výrobu aut v Rusku zastavit a přestat do Ruska vyvážet svou produkci. Agentura Reuters uvedla, že se to týká i největších japonských automobilek Toyota, Honda a Mazda.

Ruská vojska minulý týden ve čtvrtek zahájila invazi na Ukrajinu. Západní země odpověděly tvrdými ekonomickými sankcemi, jejichž cílem je paralyzovat ruské hospodářství. To ještě více zkomplikovalo tok zboží v dodavatelských řetězcích, které už v minulých dvou letech ochromila pandemie a s ní spojená omezení.

K bojkotu Ruska za jeho agresi vůči sousední zemi se v posledních dnech připojilo mnoho firem z nejrůznějších odvětví a z mnoha zemí západní Evropy, Japonska i Spojených států. Vedle automobilek Daimler Truck, Mitsubishi, Ford nebo General Motors jsou to například banky, energetické podniky, firmy z odvětví informačních technologií, letectví, dopravy i telekomunikací.

Koncern Volkswagen vlastní 12 značek. Patří mezi ně značky osobních automobilů Volkswagen, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini a Porsche, nákladní vozy MAN a Scania a rovněž užitkové vozy Volkswagen a motocykly Ducati.