Škoda chce za deset let prodávat v Evropě víc než polovinu aut na elektřinu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Automobilka Škoda Auto plánuje do roku 2030 prodávat v Evropě 50 až 70 procent elektromobilů. Nyní je to méně než pět procent. Kvůli tomu chystá nejméně tři další čistě elektrické modely, které budou cenou i velikostí pod modelem Enyaq. Emise vyráběných aut by měly v porovnání s loňským rokem za deset let klesnout o polovinu.