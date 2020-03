Slovenská ekonomika v posledním čtvrtletí zrychlila, za celý rok 2019 ale zvolnila

Informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. V mezičtvrtletním srovnání hospodářství vzrostlo v posledním kvartálu loňska o 0,6 procenta.

V průměru za celý minulý rok se hrubý domácí produkt (HDP) Slovenska zvýšil o 2,3 procenta ve srovnání s růstem o čtyři procenta v roce předchozím. Zároveň to znamenalo nejpomalejší tempo růstu od roku 2016. Exportně orientovanou slovenskou ekonomiku loni podpořila zejména domácí poptávka.

Vývoj hospodářství Slovenska byl srovnatelný s Českou republikou. Její HDP se za celý minulý rok zvýšilo o 2,4 procenta, v samotném čtvrtém čtvrtletí pak růst činil 1,8 procenta.

Průměrná mzda na Slovensku v posledním čtvrtletí loňska v meziročním srovnání vzrostla o 6,9 procenta na 1177 eur (29.780 Kč) a v průměru za celý rok se zvýšila o 7,8 procenta na 1092 eur (27.630 Kč). Platy na Slovensku jsou dlouhodobě nižší než v České republice, kde průměrná mzda loni vzrostla o 7,1 procenta na 34.125 Kč.

Míra nezaměstnanosti na Slovensku podle metodiky slovenského statistického úřadu klesla v posledním čtvrtletí loňského roku na nové minimum v novodobé historii země, a to na 5,6 procenta z 5,9 procenta ve třetím čtvrtletí. Znovu se snížil počet Slováků, kteří krátkodobě, což znamená méně než rok, pracovali v zahraničí nebo kteří do zaměstnání do ciziny pravidelně dojížděli.

Slovenské ministerstvo financí v poslední prognóze odhadlo, že ekonomika země letos vykáže růst o 2,2 procenta.