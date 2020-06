Slovensko čeká dvouciferný propad ekonomiky, průmysl zasáhla koronakrize

Pro letošek NBS odhaduje pokles hrubého domácího produktu (HDP) o 10,3 procenta. V roce 2021 by ekonomika měla vykázat růst o 8,4 procenta a v roce 2022 o dalších 4,5 procenta. Letošní recesi způsobí pokles zahraniční poptávky a zastavení značné části ekonomiky v souvislosti s opatřeními proti šíření koronaviru, z nichž většinu již Bratislava zrušila.

"Slovenská ekonomika se nachází ve volném pádu. Je to jako bychom se dostali o tři roky zpět. Už letos nastane oživení, v příštím roce se vrátíme k ekonomického růstu. Všechny tyto procesy budou pomalejší, než jsme si mysleli před měsícem," řekl novinářům guvernér NBS Peter Kažimír. Dodal, že zmíněná prognóza obsahuje řadu rizik, jejichž naplnění by skutečné výsledky ekonomiky ještě zhoršilo.

Dosud NBS předpokládala, že hospodářství Slovenska letos propadne o 5,8 až 13,5 procenta, za nejpravděpodobnější scénář označovala pokles asi o devět procent.

NBS očekává, že propad HDP se projeví v růstu nezaměstnanosti, v zemi s 5,5 milionu obyvatel by mohlo být letos zrušeno zhruba 70.000 pracovních míst. Pokud by ale opatření vlády na udržení zaměstnanosti v dostatečné míře nepomohla, hrozí podle NBS ztráta až 100.000 pracovních míst. Centrální banka očekává, že průměrná mzda v zemi letos poprvé v její novodobé historii klesne, a to o 1,7 procenta po růstu o 7,8 procenta loni.

Očekávaný propad slovenské ekonomiky spolu s opatřeními vlády na zmírnění dopadů pandemie covidu-19 podle NBS výrazně zhorší hospodaření státu. Schodek veřejných financí by letos mohl dosáhnout v přepočtu 8,2 procenta HDP oproti deficitu 1,3 procenta HDP loni.

Slovenský průmysl v dubnu, tedy v době pandemie nemoci covid-19, prohloubil tempo propadu výroby, zejména kvůli přerušení činnosti v automobilkách. Pokles výkonů zaznamenalo rovněž stavebnictví. Informoval o tom dnes slovenský statistický úřad.

"Průmyslová produkce v dubnu dosáhla historického minima od vzniku samostatné Slovenské republiky, meziročně klesla o 42 procent. Pod pokles se podepsalo hlavně prudké snížení výroby dopravních prostředků o 78,9 procenta," uvedli statistici. V březnu se výkony slovenského průmyslu proti loňsku snížily skoro o pětinu.

Automobilový průmysl byl až po propuknutí pandemie covidu-19 hlavním motorem ekonomiky Slovenska, které si loni udrželo pozici největšího výrobce aut v přepočtu na obyvatele. Po předchozím přerušení produkce pak letos v květnu už znovu montovaly auta všechny slovenské závody čtyř automobilek, které v zemi působí.

V dubnu na Slovensku zaznamenaly meziroční pokles výroby všechny sektory průmyslu. Země pod Tatrami se v EU řadí k zemím s největším podílem průmyslu na hospodářství.

Produkce slovenského stavebnictví v dubnu klesla nejvíce za poslední tři roky, a to o 13,7 procenta. V březnu se snížila v meziročním srovnání o 3,1 procenta.