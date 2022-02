Slovensko zhoršilo výhled letošního růstu ekonomiky z dosavadních 4,2 na 3,5 procenta

Na příští rok Bratislava ve srovnání s předchozími odhady naopak počítá s lepším vývojem hospodářství. V zemi také zrychlí tempo inflace. Vyplývá to z nové prognózy, kterou dnes zveřejnilo slovenské ministerstvo financí.

"Omikron, inflace a nedostatek součástek oddálí plné zotavení slovenské ekonomiky. Začátek roku ovlivní stagnace, jednak z důvodu velkého počtu práceneschopných, ale také inflace, která sníží reálné příjmy, a tedy i spotřebu domácností," uvedlo v komentáři ministerstvo.

Oživení slovenské ekonomiky úřad očekává po odznění epidemie nemoci covid-19 ve druhém čtvrtletí. Polovinou na očekávaném letošním růstu hrubého domácího produktu (HDP) se podle ministerstva bude podílet čerpání peněz z unijního fondu obnovy.

Optimističtější ohledně letošního vývoje slovenské ekonomiky je Evropská komise (EK), která nově ale zemi rovněž zhoršila výhled růstu HDP, a to na pět z předchozích 5,3 procenta.

Horší výsledek hospodářského vývoje očekává slovenské ministerstvo financí i za loňský rok. Hospodářství podle analytiků úřadu vykázalo růst o 3,1 procenta ve srovnání s dříve odhadovaným růstem o 3,7 procenta. Na příští rok úřad předpokládá zrychlení tempa růstu HDP na 5,3 procenta, zatímco dosud odhadovalo pětiprocentní zvýšení.

Za rizika očekávaného vývoje ekonomiky ministerstvo označilo případné šíření nových variant koronaviru.

Letos na Slovensku podle prognózy výrazněji zrychlí tempo zdražování zboží a služeb. Inflace by měla dosáhnout šesti procent, zatímco dosud úřad odhadoval růst spotřebitelských cen o 4,2 procenta. Důvodem jsou hlavně vyšší regulované ceny energií pro domácnosti. Mzdy by se ale měly zvyšovat vyšším tempem než inflace. Ministerstvo počítá i s dalším snižováním míry nezaměstnanosti, která by se v příštím roce mohla přiblížit k hranici pěti procent ve srovnání s 6,9 procenta loni.