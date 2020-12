Soud EU: Software VW, který manipuloval s emisemi, byl nelegální

Volkswagen v září 2015 v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software, který umožňoval manipulovat s testy emisí. Auta díky tomu při kontrolách produkovala výrazně méně emisí než při běžné jízdě.

#ECJ: a vehicle manufacturer may not install a defeat device that systematically improves the performance of the vehicle's emission control system during type approval procedures in order to obtain type approval #dieselgate #pollution https://t.co/ATb3CgbPxg pic.twitter.com/3jlOLe6tfP