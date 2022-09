Špatná zpráva i pro Česko. Německá ekonomika se příští rok propadne do recese

Zatím se nezlepší ani inflace, u které letos institut počítá s průměrným růstem o 8,1 procenta, v příštím roce pak o 9,3 procenta. Normalizaci inflace a výkonu ekonomiky Ifo očekává v roce 2024.

"Snižování dodávek plynu z Ruska v létě, a tím způsobené drastické zvyšování cen, zadusí hospodářskou obnovu po pandemii nemoci covid-19. Teprve v roce 2024 očekáváme normalizaci s růstem 1,8 procenta a inflací 2,5 procenta," řekl Timo Wollmershäuser, který je v Ifo hlavním prognostikem.

Ifo svůj hospodářský výhled kvůli dopadům ruské invaze na Ukrajinu a výraznému zvyšování cen energií radikálně upravil už několikrát. Loni v prosinci očekával na letošní rok hospodářský růst o 3,7 procenta, v březnu předpoklad snížil na 3,1 procenta, v červnu na 2,5 procenta a dnes na 1,6 procenta.

Nyní Ifo předpokládá, že německá ekonomika se ve třetím kvartálu po dvou čtvrtletích růstu dostane do stagnace a v závěrečném čtvrtletí se propadne o 0,2 procenta. Propad bude podle institutu pokračovat i v úvodním čtvrtletí nadcházejícího roku, kdy Ifo pokles odhaduje na 0,4 procenta. Celý příští rok by pak mohl skončit hospodářským propadem o 0,3 procenta. Takový výsledek by byl o čtyři procentní body horší, než činil červnový odhad Ifo. Institut tehdy předpokládal na příští rok vzestup HDP o 3,7 procenta.

"Míříme do zimní recese," uvedl Wollmershäuser v hodnocení letošního čtvrtého čtvrtletí a prvního kvartálu roku příštího.

Za celý loňský rok německé hospodářství podle spolkového statistického úřadu vzrostlo o 2,9 procenta. Na letošní rok německá vláda původně očekávala růst o 3,6 procenta, na jaře ale prognózu růstu snížila na 2,2 procenta. Zatímco Ifo předpovídá na příští rok hospodářskou recesi, spolková vláda nadále počítá s růstem o 2,5 procenta.