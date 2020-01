Odborový svaz CGT, který patří mezi nejradikálnější, ráno uvedl, že od půlnoci stávkují zaměstnanci sedmi z osmi francouzských rafinerií. Omezení provozu ale ze všech míst hlášena nebyla. Ropná společnost Exxon potvrdila blokádu rafinerie ve Fos-sur-Mer nedaleko Marseille, provoz v Port Jerome na severu Francie ale podle médií pokračuje v běžném režimu. Televize France 3 pak informovala o zahájení čtyřdenní blokády rafinerie v Donges na západním pobřeží.

"Lidé mají právo stávkovat, ale nemají právo blokovat (rafinerie)," reagoval ve vysílání rozhlasové stanice RTL premiér Philippe. Dodal, že nedostatek benzinu Francouzům nehrozí a že policie zakročí proti případným snahám blokovat skladiště pohonných hmot.

Agentura Reuters poznamenala, že dodávky na čerpací stanice zajišťuje právě síť zmíněných skladišť a francouzské ministerstvo životního prostředí proto rovněž žádné problémy na pumpách neočekává. Omezení dnes údajně hlásila pouze tři ze zhruba 200 skladišť, zatímco dočasné problémy s distribucí zboží se podle ministerstva vyskytly u pěti rafinerií.

Protest pracovníků ropného sektoru je součástí rekordně dlouhé stávky, jejímž cílem je donutit vládu vzít zpět své plány na transformaci francouzského důchodového systému. V dopravě mobilizace proti reformě trvá už 34 dní, což z ní mimo jiné činí nejdelší stávku železničářů od založení státních drah SNCF v roce 1938.

Vláda nicméně trvá na zavedení "bodového" penzijního systému, který by nahradil podle ní příliš komplikovaná a nespravedlivá stávající pravidla. "Zavedeme univerzální systém, speciální režimy potlačíme. Já jsem ale otevřen (diskusím) ohledně toho, jakým způsobem to provedeme," uvedl dnes premiér Philippe.

Předseda vlády se dopoledne společně s dalšími činiteli setkal se zástupci šesti odborových svazů, informovala agentura AFP. Podle premiéra bylo cílem nového kola vyjednávání dohodnout "pracovní metodu", schůzka prý také umožnila stanovit "pracovní program" pro další jednání. AFP uvádí, že zásadním kamenem úrazu je snaha vlády zakotvit reformou systém bonusů a úlev, který by občany motivoval k odchodu do důchodu až ve věku 64 let, zatímco zákonná hranice by zůstala na 62 letech. Největší odborová organizace CFDT tento prvek důrazně odmítá.

Vyjednávání má v příštích dnech pokračovat, zatímco ve čtvrtek a v sobotu se očekávají nové manifestace odpůrců reformy. Dnes také pokračovala omezení na železnicích a v pařížské hromadné dopravě, neboť do práce nepřišlo mimo jiné 35 procent strojvedoucích státních drah. Ředitel SNCF Jean-Pierre Farandou uvedl, že stávka už firmě způsobila ztrátu 600 milionů eur (přes 15 miliard Kč).