Studie Euler Hermes: Koronakrize ohrožuje v evropském textilním průmyslu 158 tisíc míst

Letos má podle studie Euler Hermes obrat v evropském textilním a oděvním průmyslu klesnout kvůli pandemii o zhruba 19 procent. V dalším roce se sice výrazně zvýší, je však nepravděpodobné, že by před rokem 2023 dosáhl úrovně před krizí, uvedl specialista na toto odvětví z Euler Hermes Aurélien Duthoit.

