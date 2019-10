Účetnictví cestovky Thomas Cook? Začalo vyšetřování, vzlétla letadla pro další turisty

Britský úřad pro civilní letectví (CAA) dnes vypravil 39 letů, jimiž se domů dostane dalších 7000 klientů zbankrotované společnosti, napsala agentura Reuters.

Nejstarší cestovní kancelář světa vyhlásila bankrot a vstoupila do likvidace minulé pondělí. V té době bylo s firmou na dovolené kolem 600.000 lidí, z toho zhruba 150.000 z Británie. Za osm dní bylo zpět do Británie prostřednictvím 530 letů dopraveno 115.237 klientů a dnes k nim přibude 7000 dalších, uvedla CAA. Repatriace, označovaná jako operace Matterhorn, má trvat do 6. října.

Ernst & Young tvoří spolu s Deloitte, KPMG a PricewaterhouseCoopers takzvanou velkou čtyřku auditorských společností. Britský regulační regulátor "pečlivě zváží rozsah tohoto vyšetřování i otázku, zda (ve spolupráci s dalšími regulačními úřady) nezahájí další vyšetřovaní ve spojení s (cestovní kanceláří) Thomas Cook", uvedl FRC v prohlášení.