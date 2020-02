USA kvůli sporu kolem Airbusu zvýší clo na letadla z EU

USTR dodal, že je nadále otevřen jednání o urovnání tohoto sporu s EU. Mohl by však revidovat své kroky, pokud by EU uvalila vlastní cla v souvislosti se vzájemným sporem. USTR také hodlá učinit úpravy u cla 25 procent uvaleného na další zboží, které nesouvisí s výrobou letadel. Některé zboží, na které se vztahuje clo, se tak změní, sazbu ale zatím USA nezvýší. Podle listu Financial Times (FT) byl ze seznamu zboží, na které se vztahují zvýšená cla, stažen například švestkový džus, zatímco nově byly naopak na seznam zařazeny kuchyňské nože z Francie a Německa.

Světová obchodní organizace (WTO) loni v říjnu oficiálně povolila Spojeným státům uvalit cla na dovoz zboží z EU v hodnotě 7,5 miliardy USD (172,2 miliardy Kč) ročně. Cla jsou reakcí na nezákonné subvencování evropského výrobce letadel Airbus. Washington uvalil clo deset procent na evropská letadla a 25 procent na některé potravinářské a další zboží, jako francouzské víno, skotská a irská whisky nebo sýry. Cla jsou zaměřena na zboží ze zemí, ve kterých se vyrábějí letadla Airbus, tedy Británii, Francii, Německo a Španělsko.

Rozhodnutí americké vlády zvýšit clo na evropská letadla poškodí americké aerolinky, které se potýkají s nedostatkem letadel, a zkomplikuje snahy o vyjednání urovnání s EU, reagoval na rozhodnutí Airbus. Dodal, že bude dále jednat s americkými zákazníky, aby co nejvíce zmírnil vliv cel a doufá, že USTR změní svůj postoj, napsala agentura Reuters.

Spojené státy a Evropská unie se od roku 2004 u WTO navzájem obviňují z nelegální podpory svých výrobců letadel Boeing a Airbus. U obou stran bylo zjištěno, že v rozporu s pravidly WTO své výrobce finančně podporovaly, aby jim zajistily výhodnější pozici na trhu.

Obě strany se následně začaly připravovat na případné uvalení cel, která by byla odvetou za škody vzniklé v důsledku subvencí. Plány EU na zavedení cel na americké zboží WTO ještě posuzuje.

Americká cla vůči Airbusu byla podle FT vždy považována za jeden ze stravitelnějších kroků USA proti EU, jelikož je po více než 15letém sporu autorizovala WTO. Zároveň se podle listu neočekávají žádné výrazné ústupky ze strany Washingtonu a Bruselu, dokud WTO později v letošním roce nedokončí posouzení odvetného opatření EU vůči USA ve souběžném sporu, jež se týká amerických subvencí Boeingu.